Prefeitura de Itapevi abre inscrições para programa de estágio com 61 vagas nesta segunda (25)

A Prefeitura de Itapevi abrirá nesta segunda-feira (25) as inscrições para 61 vagas de estágio em 17 diferentes áreas.

Os interessados poderão se inscrever até dia 12 de abril.

Podem se inscrever estudantes dos seguintes cursos:

Administração de empresas;

Arquitetura e Urbanismo;

Ciências Contábeis;

Técnico em Gestão Ambiental;

Rede de Computadores;

Gestão de Pessoas/RH;

Medicina Veterinária;

Publicidade e Propaganda;

Jornalismo;

Direito;

Artes Cênicas;

Educação Física;

Engenharia Civil;

Música;

Pedagogia;

Psicologia;

Serviço Social.

Para as vagas em Gestão de Pessoas/RH, Rede de Computadores e Técnico em Gestão Ambiental, poderão se inscrever alunos que estejam no 1° semestre. Já para os outros cursos, o requisito é estar no 3° semestre ou superior (Direito somente do 4° ao 8° semestre).

O processo seletivo será conduzido pelo Centro de Integração Empresa Escola (CIEE).

A bolsa-auxílio oferecida varia de R$ 800 a R$ 1.300, conforme o semestre de estudo do estagiário, além de auxílio transporte de R$ 100.

As inscrições devem ser feitas pelo site do CIEE.