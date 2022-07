“A cirurgia do meu pai foi um sucesso”, afirma Bruna sobre saúde do prefeito Rubens Furlan

A deputada federal Bruna Furlan (PSDB) fez uma live pelas redes sociais na tarde dessa sexta-feira (15) para tranquilizar amigos e seguidores sobre a cirurgia a que seu pai, o prefeito de Barueri, Rubens Furlan se submetera hoje.

“Estou passando por aqui para falar com nossos amigos. Muita gente tem mandado mensagem. A cirurgia do meu pai foi um sucesso”, contou a deputada enquanto se dirigia ao hospital Albert Einstein para visitar Furlan, juntamente com seu esposo José Paulo e o irmão Felipe.

Segundo Bruna, os dois procedimentos a que Furlan foi submetido na manhã dessa sexta-feira foram bem sucedidos. Ainda de acordo com Bruna, além da troca de uma das válvulas do coração, a cirurgia cardíaca envolveu a implantação de uma ponte de safena.

“Ele já foi extubado. Os dois procedimemntos deram muito certo. Ele já está saindo da anestesia”, relatou. Pela manhã, estiveram no hospital acompanhando a cirurgia, a esposa Sonia Furlan, o filho Rubens, o prefeito em exercício, Beto Piteri e sua esposa Damares.

“Agora, com coração novo, ele vai com certeza ter mais ânimo do que sempre teve. Hoje, com certeza, o dia está muito melhor, porque ontem estávamos em muita aflição”, disse Bruna, revelando que, na próxima semana será a vez de Rubens Furlan Filho, o Rubinho, passar por cirurgia.

O filho do prefeito de Barueri, que enfrenta um câncer, fará uma segunda cirurgia, dessa vez no intestino. A primeira foi no fígado. “Mas quero agradecer e tranquilizar a todos pois está tudo bem”, finalizou a deputada.