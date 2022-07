Deolane se pronuncia após apreensão de carros de luxo em sua mansão em Alphaville: “estou tranquila”

A advogada e influenciadora digital Deolane Bezerra usou os Stories do Instagram nesta sexta-feira (15) para conversar com os seus fãs e seguidores a respeito do cumprimento do mandado de busca e apreensão em sua mansão em Alphaville, bairro nobre entre Barueri e Santana de Parnaíba.

Foram apreendidos dois carros de luxo: Porsche e Land Rover Evoque; notebooks, celulares, réplicas de relógios das grifes Rolex e Bvulgari, entre outros itens pessoais. A informação foi publicada ontem, em primeira mão, pelo colunista do portal “Metrópoles” Leo Dias, que teve acesso ao boletim de ocorrência, e repercutiu na internet.

Aos seguidores, Deolane afirmou que nada de ilícito foi encontrado em sua casa. “Ao meu ver, houve excesso da autoridade policial, mas estou bem tranquila porque é tudo declarado e do mesmo jeito que foi, irá voltar”, declarou a advogada em referência à apreensão dos veículos.

Deolane publicou ainda vídeos nos quais mostram o momento em que a polícia leva os seus carros de luxo. “Aqui ó, levando o meu carro, declarado, imposto pago. Agora eles vão levar a Porsche. Tudo pago também, viu?”, disse, mostrando também os itens pessoais que foram apreendidos durante o cumprimento do mandado.

“Que baixaria! Era só ter pedido uma caixinha”, diz Deolane

Ainda nos Stories, Deolane contou que, apesar de ter registrado o momento em que seus veículos e itens pessoais foram apreendidos, ela não iria postar. “As autoridades pediram para eu não publicar porque [a investigação] estava sob segredo de Justiça e eu estava respeitando, mas estava tudo aqui no meu celular”, declarou.

Ela afirma, no entanto, que um suposto funcionário do condomínio teria tentado vender a informação de que a Polícia Civil estava em sua mansão, em Alphaville, para sites de fofoca. Deolane diz ainda que já sabe quem teria sido esse funcionário e mandou um recado: “Que baixaria, era só ter pedido uma caixinha que eu dava, homem! Tu ia ganhar muito mais”, disparou.

Ontem, quando as informações se espalharam na internet, a assessoria jurídica da influenciadora digital enviou uma nota à coluna do Leo Dias explicando que a ordem judicial foi cumprida a fim de “coletar provas para o inquérito policial que busca investigar diversos influenciadores que fizeram publicidades para a empresa Betzord, a qual atua no seguimento de jogos e apostas esportivas on-line”.

Ainda em nota, a assessoria afirmou que Deolane é “elencada apenas como averiguada” na investigação que apura “suposto patrocínio da empresa investigada, em relação a uma festa que ocorreu em meados de 2021, não fazendo qualquer ligação de fato criminoso à influenciadora”.