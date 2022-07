Osasco vai ter sessão de cinema drive-in

O Cine Autorama, que promove sessões de cinema drive-in, vai oferecer quatro exibições gratuitas em Osasco.

Será na Arena Vip nos dias 30 e 31 de julho, sábado às 19h (filme Eduardo e Mônica) e 21h30 (filme Homem Aranha: Sem Volta Para Casa) e domingo às 18h30 (filme Ghostbusters – Mais Além) e 21h (filme To Ryca 2).

Para participar é só se inscrever de graça pelo site www.cineautorama.com.br.

O Cine Autorama em Osasco é viabilizado através da Lei Federal de Incentivo à Cultura, com patrocínio Belgo Bekaert Arames, apoio Fundação ArcelorMittal, Secretaria da Cultura de Osasco e Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente Osasco, realização Brazucah Produções e Ministério do Turismo.

A Arena Vip fica na Avenida Sport Club Corinthians Paulista, 1.360, Km 18.