“A família do Gugu é nojenta”, dispara jornalista sobre disputa com viúva

A jornalista Barbara Gancia não teve papas na língua ao comentar o imbróglio judicial após a viúva de Gugu Liberato, Rose Miriam di Matteo, ter ficado de fora do testamento do apresentador, morto em novembro, aos 60 anos, após um acidente doméstico, nos Estados Unidos.

“A família do Gugu Liberato é nojenta. O que estão fazendo com a mãe dos filhos dele por dinheiro é de uma crueldade ímpar. Por anos ela serviu de fachada como mãe. E agora virou governanta?”, comentou Barbara Gancia no Twitter.

Em novo episódio da disputa entre Rose Miriam e a família do apresentador, a irmã de Gugu, Aparecida Liberato, contratou um escritório de advocacia norte-americano que entrou com pedido para que o irmão da viúva, Gianfrancesco di Matteo, saia da residência onde está morando com ela e os sobrinhos, na Flórida, nos Estados Unidos.

O tio dos filhos de Gugu teria 15 dias para deixar o imóvel. O advogado de Rose Miriam vai recorrer: “A casa é o lar de Rose. E o irmão dela está lá para dar apoio a ela neste momento difícil”, afirmou Nelson Williams.

Ainda de acordo com o advogado, a irmã de Gugu iniciou um processo de alienação parental com os filhos de Rose e retaliações das mais diversas.

Este mês, Rose Miriam di Matteo, ganhou na Justiça o direito a pensão, pelo menos provisória, de R$ 100 mil por mês. A família vivia em uma mansão em Alphaville, que ficou com a mãe do apresentador, Maria do Céu Liberato, de 90 anos, contemplada ainda com uma pensão mensal vitalícia de R$ 100 mil.

Além da mãe, ele definiu como herdeiros de sua fortuna seus três filhos e cinco sobrinhos.