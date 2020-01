Mãe de Gugu fica com mansão em Alphaville e pensão mensal de R$ 100 mil

Gugu Liberato deixou para a mãe, Maria do Céu Liberato, de 90 anos, a mansão onde morava, em Alphaville, e uma pensão vitalícia de R$ 100 mil por mês.

O apresentador morreu em novembro do ano passado em um acidente doméstico nos Estados Unidos. Além da mãe, ele definiu como herdeiros de sua fortuna seus três filhos e cinco sobrinhos.

A polêmica ficou por conta do fato de a viúva do apresentador, Rose Miriam Di Matteo, não ter sido contemplada no testamento.

Companheira de Gugu por quase 20 anos, em união estável, ela entrou na Justiça para ficar com parte da herança e alegou que está passando por dificuldades, já que o apresentador era seu provedor e se responsabilizava por todas as questões financeiras da família.

Rose afirma ainda que o testamento, feito em 2011, foi realizado em um período em que o casal passava por uma crise, por isso teria ficado de fora.