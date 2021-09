A Fazenda 13 terá modelo flagrada em festa clandestina, Nego do Borel e ex de Safadão

A Record TV confirmou nesta quinta-feira (9) os nomes dos primeiros participantes de A Fazenda 13. O reality show, que erá apresentado por Adriane Galisteu, estreia na terça-feira (14).

Todas as personalidades anunciadas no programa “Hoje em Dia” já haviam sido adiantadas pelo colunista Leo Dias, como a influenciadora digital e ex-mulher de Wesley Safadão, Mileide Mihaile, o ex-BBB e ex-No Limite Arcrebiano, a funkeira Tati Quebra Barraco, Nego do Borel, Mussunzinho e o ator Victor Pecoraro.

Quem também foi confirmada para o programa é a modelo Liziane Gutierrez, bolsonarista que foi flagrada em uma festa clandestina promovida durante a pandemia. No episódio, a modelo foi filmada no momento em que atacava os agentes da Vigilância Sanitária, desferindo xingamentos e repetindo: “Vai pra favela”.

Em entrevista à Jovem Pan, Adriane Galisteu falou sobre a expectativa de comandar A Fazenda 13 logo após duas temporadas apresentadas por Marcos Mion, que estreou na Globo. “O fato de ser a primeira mulher apresentando esse reality me anima porque não somos melhores, mas temos uma visão diferente da de vocês [homens]. É diferente do papel que eu tinha antes, de comprar briga, escolher meu preferido. Meu papel agora é contar a história”, destacou.

