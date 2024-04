“A gente nunca viu isso”, diz delegado responsável pelo caso da mulher que levou cadáver a banco

“Foi um fato inusitado. Um colega que trabalha com a gente e tem 35 anos de polícia ficou muito surpreso. A gente nunca viu isso”. A declaração é do delegado Fábio Luiz, responsável pelo caso da mulher que levou um idoso morto a uma agência bancária para efetivar um empréstimo de R$ 17 mil, e foi feita em entrevista à TV Brasil, nesta quarta-feira (17).

O episódio ocorrido ontem causou espanto na web, onde internautas seguem desacreditados, e ganhou repercussão na imprensa internacional. A Polícia Civil do Rio de Janeiro está na condução das investigações.

O delegado disse que o próximo passo é ouvir o motorista de aplicativo que levou a mulher, que diz ser sobrinha do idoso, ao banco. Familiares e vizinhos também serão ouvidos. A causa da morte de Paulo Roberto Braga, de 68 anos, está sendo apurada.

Erika de Souza Vieira Nunes deve responder por tentativa de furto mediante fraude e vilipêndio a cadáver – quando há menosprezo, ultraje ou trato com desprezo e sem o devido respeito ao cadáver. Sua defesa, no entanto, busca provar que a cliente entrou com o idoso vivo na agência.

Segundo o delegado, concluir se o idoso chegou sem vida ou morreu dentro da agência bancária “interfere pouco na investigação”. “Saber se ele entrou vivo ou morto é para instruir, trazer mais informações, mas mudar o crime em si, não muda”, afirmou o titular do 34º DP de Bangu.

“O próprio vídeo deixa claro para quem está vendo, por imagem, que aquela pessoa está morta. Imagine que ela não apenas está vendo; está vendo e tocando. Só de ela ter dado continuidade, mesmo com ele morto, isso já configura os crimes pelos quais ela vai responder”, completou o delegado.

Da Agência Brasil com informações da TV Brasil