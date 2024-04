Alimentação saudável é tema de projeto em escola municipal de Osasco

Com o intuito de ensinar sobre conceitos de alimentação saudável aos estudantes da rede municipal de ensino de Osasco, os docentes da EMEIEF Messias Gonçalves da Silva, no Santa Maria, desenvolveram o projeto “Sua saúde começa pela sua boca”.

Voltado aos alunos dos primeiros anos do Ensino Fundamental, as atividades visam promover hábitos alimentares conscientes e nutritivos desde cedo, incentivando escolhas para melhor qualidade de vida.

As atividades do projeto incluem ações interativas, como jogos, brincadeiras e rodas de conversa, além da utilização da música como recurso educacional. Segundo a diretora da escola, Viviane Marques, o projeto visa não apenas informar, mas também envolver e engajar os estudantes na adoção de uma alimentação equilibrada.

As ações pedagógicas estão alinhadas com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU. “Nosso foco é despertar o interesse dos alunos pelos alimentos, incentivando o consumo de frutas, vegetais, entre outras comidas nutritivas de forma lúdica e educativa”, destaca a diretora.

O secretário de Educação, Cláudio Piteri, explica que sua pasta conta com uma equipe de nutricionistas no Departamento de Alimentação e Nutrição Escolar (DAE). Mensalmente as escolas recebem um cardápio, cuja composição oferece proteínas, frutas, verduras e legumes variados.

“Todas as unidades educacionais garantem aos estudantes uma alimentação escolar saudável, que influencia no desenvolvimento do aluno, trazendo mais qualidade na aprendizagem”, avalia Piteri.