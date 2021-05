A Mulher na Janela: psicóloga tenta solucionar crime brutal em novo suspense na Netflix

O filme A Mulher na Janela, estrelado por Amy Adams, acaba de chegar à Netflix. Baseado no best-seller do escritor A. J. Finn, o longa segue ainda os moldes de “Janela Indiscreta”, um dos clássicos de Hitchcock, mestre do suspense.

A produção dirigida por Joe Wright tem ainda no elenco nomes como Gary Oldman, Anthony Mackie, Mariah Bozeman e Julianne Moore.

A Mulher na Janela foi produzido pela Fox, tinha estreia nos cinemas marcada para o final de 2019, foi adiado para 2020 e cancelado posteriormente devido à pandemia de covid-19. Só então o longa foi vendido para a Netflix.

A trama conta a história da psicóloga Anna Fox (Amy Adams), que sofre de agorafobia (transtorno que gera ataques de pânico ao frequentar lugares, como sair na rua, por exemplo). Confinada há meses em casa, ela observa pela janela a vida aparentemente perfeita dos vizinhos da frente. Um dia, ela acaba sendo testemunha de um crime violento, que vira sua vida de cabeça para baixo.

A Mulher na Janela e outras estreias na Netflix:

Além do suspense, chegou também à plataforma de streaming, nesta sexta-feira (14), a primeira temporada da série coreana A Caminho do Céu. Já no dia 28 de maio, a segunda parte da 5ª temporada de Lúcifer entra para o catálogo. A plataforma também já anunciou a data de estreia da segunda parte de Lupin.