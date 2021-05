Lupin: Netflix anuncia data de estreia da segunda parte da série

A Netflix anunciou hoje a data de estreia da segunda parte da série francesa de sucesso Lupin: 11 de junho. Na continuação da série, Assane Diop (Omar Sy) parte em busca de seu filho, que foi sequestrado por seus inimigos.

Baseada nos romances policiais de Maurice Leblanc, Lupin, na Netflix, acompanha Assane Diop, um homem que, 25 anos atrás, viu sua vida virar de cabeça para baixo com a morte de seu pai, então acusado injustamente de um crime.

Agora, ele está em busca de vingança e, para isso, se inspira em Arsène Lupin, o famoso “ladrão de casaca” da literatura francesa. Conhecido como “Robin Hood da Belle Époque”, Lupin se tornou um gênio do crime na Paris do início do século 20 – e Diop vai seguir seus passos nos dias de hoje.

