Vem aí o 1º Osasco Game Fest

A cidade recebe neste final de semana, pela primeira vez, a Osasco Game Fest, um evento totalmente voltado para os amantes dos jogos eletrônicos e da cultura gamer. No sábado (27) e domingo (28), das 10h às 20h, a Escola de Artes César Antônio Salvi (Rua Tenente Avelar Pires de Azevedo, 360, no Centro) terá uma programação com competições Game Jam 2D e 3D, torneios de Fight Game e Mario Kart, bate-papos, palestras, exposições, salas temáticas, além de concursos de cosplay e Just Dance. Para os fãs do K-pop, haverá uma apresentação especial de game play.

publicidade

Os visitantes também poderão se deliciar com as opções disponíveis na praça de alimentação, que contará com food trucks e quiosques oferecendo uma variedade de pratos e lanches.

O objetivo é proporcionar aos participantes uma experiência

única por meio de torneios competitivos, inovações no mundo pop/geek/nerd/cosplay e exibições de consoles e videogames.

publicidade

A entrada é gratuita, mas os organizadores pedem a colaboração de 1 kg de alimento não perecível.