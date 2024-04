Marilan oferece 400 vagas para auxiliar de produção em Jandira

A indústria Marilan está com processo seletivo aberto para preencher 400 vagas de auxiliar de produção em sua unidade localizada em Jandira. As oportunidades são destinadas a candidatos de ambos os sexos, a partir de 18 anos, com ensino médio completo e moradores de Jandira, Itapevi ou Barueri. Não há necessidade de experiência prévia na função.

As inscrições serão realizadas nesta quinta-feira (25), na Casa do Trabalhador de Jandira (Via Expressa Mauri S. Barufi, 1570, Vila Mercedes). Os interessados devem comparecer nos seguintes horários: período matutino às 9h, 10h e 11h ou período vespertino às 14h, 15h e 16h.

A empresa oferece salário inicial de R$ 2.078,00 mais benefícios.

Interessados devem comparecer na data e horários estipulados, munidos de documentos pessoais e currículo atualizado.