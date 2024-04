Osasquense Carina Santi busca mais um título no Brasileiro de Jiu-Jitsu em Barueri

Depois de brilhar no Pan-Americano nos EUA e no Europeu na França, a osasquense Carina Santi, integrante do Programa Bolsa Atleta da Prefeitura de Osasco, mira mais um título de peso no Campeonato Brasileiro de Jiu-Jitsu. A competição, organizada pela Confederação Brasileira da modalidade, está sendo realizado até dia 28 de abril no Ginásio José Corrêa, em Barueri.

publicidade

Carina, que recentemente conquistou ouros na categoria master 1 faixa preta peso e absoluto no Pan e nos pesos pesadíssimo e absoluto no Europeu, estará em ação no sábado (27), às 10h21, na área de luta 9. A atleta se mostra ansiosa, considerando o Brasileiro como “o campeonato mais difícil do mundo, mais difícil do que o próprio mundial”.

Mesmo assim, Carina se diz muito confiante e pronta para somar mais um título nacional. Ela contará com o apoio de sua equipe, a Almeida JJ Academy e Oficial Almeida JJ Tatuapé, que estará presente em peso no ginásio, além da torcida e energias positivas de todos os fãs.

publicidade

A entrada para o público no evento será mediante a doação de 1 kg de alimento não perecível.