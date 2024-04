PAT Carapicuíba abre processo seletivo com 15 vagas de porteiro

O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) Carapicuíba realiza nesta quinta-feira (25), às 10h, processo seletivo para preencher 15 vagas de porteiro.

Os requisitos para concorrer à vaga incluem ter mais de 18 anos, ensino fundamental completo e experiência prévia na função de porteiro. A empresa contratante aceita candidatos de ambos os sexos.

O salário oferecido é de R$ 1.790,00, além dos benefícios previstos na legislação trabalhista. As oportunidades são destinadas para trabalhar em Carapicuíba.

Os interessados devem comparecer ao PAT Carapicuíba, localizado no subsolo do Plaza Shopping, na Estrada Ernestina Vieira, 149, Vila Dirce, com documentos e currículo atualizados.