Cotia entrega matrículas a 60 proprietários em programa de regularização fundiária

A Prefeitura de Cotia realizará, nesta quinta-feira (25), às 19h, no auditório da Secretaria de Educação, a entrega das matrículas de imóveis a mais de 60 proprietários contemplados pelo Programa Municipal de Regularização Fundiária. O evento marcará a conquista da segurança jurídica para moradores dos bairros Jd. Dinorah, Nara Lúcia e Recanto dos Victors, que receberão as escrituras definitivas de seus imóveis sem nenhum custo.

publicidade

Com o registro da matrícula em cartório, os proprietários terão em mãos a garantia de posse legal de suas residências. Segundo o Coordenador de Regularização Fundiária, Silvio Cabral, até o momento, o programa já regularizou aproximadamente 3.800 moradias, com a meta de alcançar 30% das 25.000 em andamento até o final da gestão do prefeito Rogério Franco.

A iniciativa da Prefeitura de Cotia visa proporcionar a milhares de famílias a segurança da propriedade legal de seus imóveis, um direito fundamental que impacta diretamente na qualidade de vida da população. A entrega das matrículas representa um marco na trajetória desses moradores, que agora poderão usufruir plenamente de seus lares com a documentação adequada.