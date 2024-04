Festa do Trabalhador de Carapicuíba terá shows de Felipe Araújo, Ferrugem e Latino

Festa do Trabalhador de Carapicuíba terá shows de Felipe Araújo, Ferrugem e...

A cidade de Carapicuíba realiza mais uma Festa do Trabalhador no dia 1º de maio. O evento é gratuito, aberto ao público e contará com shows de Felipe Araújo e Ferrugem.

publicidade

A Festa do Trabalhador de Carapicuíba começa às 13h, no Parque dos Paturis. Segundo a administração municipal, o evento é oferecido pela rádio Tropical FM e não traz cursos aos cofres públicos.

Além de Ferrugem e Felipe Araújo, subirão ao palco nomes como Latino, Gica, Japinha Conde, Doce Encontro, Nuwance, Gustavo Moura e Rafael, Thales Lessa, Hugo Henrique, Guga Nandes, Anderson e Matheus, Thiago Carvalho, Grupo Introdução e Relicário Records.

publicidade

SERVIÇO

Festa do Trabalhador 2024

Quando: Quarta-feira, 1º de Maio, a partir das 13h

publicidade

Onde: Parque dos Paturis (Marginal do Ribeirao, S/N – Portão D)

Gratuito