Raízen abre vagas para estágio e aprendiz em Barueri

A Raízen está com mais de 400 vagas abertas para seus Programas de Estágio e Aprendiz em diversas regiões do país, incluindo oportunidades em Barueri.

O Programa de Aprendiz é voltado para estudantes de ensino médio e técnico, com aproximadamente 240 vagas distribuídas nacionalmente. Já o Programa de Estágio é direcionado a universitários, ofertando cerca de 220 vagas, também em diferentes localidades.

Este último conta ainda com a iniciativa “Transformar”, com oportunidades exclusivas para pessoas com deficiência (PcD) e negras (pretas e pardas), seguindo os mesmos pré-requisitos e benefícios das vagas convencionais.

Entre os requisitos para o Programa de Aprendiz estão ter entre 16 e 21 anos, estar cursando ou ter concluído o ensino médio ou técnico, e disponibilidade para trabalhar de 4 a 8 horas diárias. Não é necessária experiência prévia.

Já para o Programa de Estágio, a empresa exige que os candidatos sejam estudantes do ensino superior no Brasil, com previsão de conclusão da graduação entre junho de 2025 e junho de 2026. Também não é requerida experiência profissional anterior.

Ambos os programas oferecem benefícios atrativos, como bônus anual, plano de saúde, cesta básica ou vale-alimentação, trilhas de desenvolvimento, vale-transporte e plano odontológico. Para estágio, há ainda bolsa-auxílio de R$ 2.000.

As inscrições para os dois processos seguem abertas até 9 de maio em todo o país. Os interessados podem se candidatar às vagas em Barueri pelo site da Raízen.