Primeira Queima do Alho de Barueri terá Matheus Minas & Leandro e Alifer Ferraz

A partir das 10h do dia 5 de maio, o estacionamento José Corrêa será o palco da primeira Queima do Alho de Barueri, uma comemoração dedicada aos apreciadores da comida tropeira. Com entrada gratuita, o evento reunirá gastronomia repleta de sabores e atrações para toda a família.

publicidade

A festa também será marcada por apresentações musicais de destaque, incluindo nomes como Matheus Minas & Leandro, Alifer Ferraz, Priscila Maney e outros artistas.

“Aô, moçada sertanejada de Barueri e toda a região. Dia 5 de maio, domingão, acontece a primeira Queima do Alho de Barueri, lá no Ginásio José Corrêa, e nós estaremos juntos, Matheus Minas & Leandro fazendo aqueles ‘modão’ que a gente gosta. Anota na agenda”, convida um dos integrantes da dupla.

publicidade

Com a confirmação de comitivas conceituadas como Maribondo’s, Sobrinhos do Velho, Levemente Alterados, Levanta Puera e União Caipira, os visitantes terão a chance de saborear pratos típicos preparados com carinho seguindo o legado do interior.

Vale destacar que o perfil oficial do evento no Instagram (@queimadoalho.barueri) está realizando um sorteio de um balde de Heineken. Confira os requisitos na publicação fixada, participe e acompanhe as informações divulgadas diariamente sobre a festividade.

SERVIÇO

publicidade

Queima do Alho de Barueri

Quando: 10h do dia 5 de maio

Onde: