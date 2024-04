Concurso público em Cotia abre vagas de vigia e secretário de escola

Começam nesta quinta-feira (25) as inscrições para novo concurso público que visa preencher 25 vagas na Prefeitura de Cotia para os cargos de vigia municipal e secretário de escola.

publicidade

São 10 oportunidades para a função de secretário de escola, que oferece remuneração mensal de R$ 2.281,65 mais auxílio alimentação no valor de R$ 210. A jornada de trabalho é de 40 horas. Exige-se apenas o ensino médio completo.

Já para o cargo de vigia municipal, o concurso público abre 15 vagas a candidatos com ensino médio completo, curso de vigilante oferecido em instituições autorizadas pela Polícia Federal e curso de operador de central de videomonitoramento. O salário é de R$ 1.521,10 mais adicional de risco de vida de R$ 1.521,10, auxílio alimentação no valor de R$ 210, vale transporte de R$ 245 e auxílio refeição de R$ 38. A jornada será de 12h por 36h ou 40 horas semanais.

Como se inscrever no concurso público da Prefeitura de Cotia:

publicidade

As inscrições devem ser feitas até o dia 21 de maio, no site do RBO Concursos, com taxa de R$ 59 para ambos os cargos. O edital e mais informações estão disponíveis AQUI.