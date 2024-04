CCR RodoAnel interdita parcialmente a pista em Osasco para continuidade das obras de passarela

A CCR RodoAnel, concessionária responsável pela administração do trecho oeste do Rodoanel Mário Covas dará continuidade às obras de construção de uma passarela no km 19,4, em Osasco. Os trabalhos terão início ás 22 horas desta sexta-feira (26) e devem se estender até as 5 horas da manhã de segunda-feira (29).

publicidade

Durante o período de execução das obras, haverá a interdição das faixas central e da direita da pista interna do Rodoanel, no trecho compreendido entre os kms 20 e 18. O tráfego de veículos será desviado para as faixas da esquerda, permanecendo apenas duas faixas liberadas.

A construção da passarela faz parte de um conjunto de obras de melhorias previstas no Rodoanel Mário Covas, visando ampliar a segurança viária e facilitar o deslocamento de pedestres que necessitam atravessar o trecho.