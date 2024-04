Quermesse da Catedral de Santo Antônio, em Osasco, começa em maio

A famosa Quermesse da Catedral de Santo Antônio, em Osasco, chega mais cedo neste ano para a alegria dos amantes das comidas típicas e tradicionais do evento.

A partir do dia 18 de maio, o público poderá se deliciar com a gastronomia, além de curtir música e brincadeiras para todas as idades.

O evento será realizado aos sábados, das 11h30 às 22h, e aos domingos e feriados, das 10h às 22h, na Avenida Santo Antônio, 1090, Osasco.

“Programe-se para participar e ajudar a Igreja Mãe da Diocese de Osasco. Vamos fazer uma linda Festa para Santo Antônio”, convida a administração da igreja.

Mais informações serão divulgadas em breve.