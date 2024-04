Casa do Trabalhador de Jandira seleciona para vagas de auxiliar de carga e líder operacional nesta terça (23)

Casa do Trabalhador de Jandira seleciona para vagas de auxiliar de carga...

A Casa do Trabalhador de Jandira realiza nesta terça-feira (23), das 9h às 12h, processo seletivo para vagas de auxiliar de carga e descarga e líder operacional, com requisitos e salários distintos.

Para a vaga de auxiliar de carga e descarga, a empresa busca candidatos do sexo masculino, com idades entre 22 e 52 anos. Não é necessária experiência prévia na função, sendo exigido apenas o ensino médio completo. Os aprovados receberão salário de R$ 1.600,00, além de vale-transporte e vale-refeição.

Já para a vaga de líder operacional, os requisitos são: sexo masculino, idade entre 22 e 50 anos, ensino médio completo e residência em Jandira, Itapevi ou Carapicuíba. Assim como para a outra vaga, não é exigida experiência prévia. O salário oferecido é de R$ 2.060,50, também com vale-transporte e vale-refeição.

Os interessados devem comparecer na Casa do Trabalhador (Via Expressa Mauris Barufi, 1570, Vila Mercedes), munidos de currículo atualizado e documentos pessoais, no período estabelecido.