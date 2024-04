Shopping União de Osasco sorteia carro zero km no Dia das Mães

O Shopping União de Osasco celebra o Dia das Mães com os visitantes, sorteando um carro Hyundai New Creta zero quilômetro.

A cada R$ 300,00 em compras nas lojas e quiosques participantes da promoção, o cliente cadastra as notas fiscais e recebe um número da sorte para concorrer.

Os participantes deverão cadastrar as notas fiscais por meio de seu próprio smartphone, via aplicativo Prizor (disponível nas lojas digitais para Android e iOS) ou presencialmente no Balcão de Autoatendimento, localizado no Piso Autonomistas do shopping.

O sorteio será realizado em 15 de maio, via Loteria Federal.

SERVIÇO

Campanha Dia das Mães do Shopping União

Período: de 25 de abril a 12 de maio