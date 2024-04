Quinta-feira com sol, nuvens e possibilidade de chuva à tarde

De acordo com a previsão do tempo divulgada pelo Climatempo, a quinta-feira (25) será marcada por sol com muitas nuvens e pancadas de chuva durante o período da tarde. À noite, o céu permanecerá com muitas nuvens, porém sem expectativa de chuva. Além disso, as temperaturas devem registrar uma leve queda em relação a esta quarta-feira, configurando um dia mais frio na região.

Veja como ficam os termômetros:

Osasco

Mínima: 21°C

Máxima: 27°C

Barueri

Mínima: 19°C

Máxima: 27°C

Carapicuíba

Mínima: 20°C

Máxima: 26°C