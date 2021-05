Motorista atropela e arrasta PM para fugir de multa

Uma motorista de 28 anos arrastou um policial militar ao tentar fugir de uma infração de trânsito. A condutora foi flagrada levando uma criança de 3 anos sem o uso da cadeirinha e acelerou o carro ao ser abordada pelo PM.

publicidade

O caso aconteceu no fim de semana, em Florianópolis (SC). Imagens de câmeras de segurança registraram o momento em que a mulher partiu para cima do PM Heron Pires com o veículo. Outro policial tenta ajudar a conter a mulher, que avança novamente com o carro e arrasta a vítima por 200 metros.

Em seguida, ela freia o carro e o policial é arremessado no chão. Pires teve traumatismo cranioencefálico, foi levado ao hospital, permanece internado e seu quadro de saúde é estável.

publicidade

O tenente da PM Dhiogo Cidral de Lima considerou “lamentável” a conduta da motorista. “Além de imprudente, colocando em risco à vida do próprio filho, tentou contra a vida do policial”, afirmou, em reportagem à Record TV.

A placa do carro da motorista foi identificada com a ajuda das imagens de monitoramento e a condutora já foi localizada. Ela teve a prisão preventiva decretada pela Justiça e deve responder por tentativa de homicídio.

publicidade

THERMAS DA MATA// Parque aquático em Cotia oferece chopp em dobro em promoção que vai até o fim do mês