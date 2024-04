A EXTREMA COM E MANUT DE EQUIPAM ELETRON LTDA, situada na Rua Antonia Bizarro, 251 – Vila Osasco – Osasco – SP, informa que após diversas tentativas de contato sem sucesso, e sem o comparecimento do Sr. NATANAEL DA SILVA SOUSA – CTPS nº 073758, Série 0027-SP, admitido em 11.04.2022, na função: AUXILIAR ADMINISTRATIVO, ausente de suas atividades desde 27/02/2024, fica caracterizado Abandono de Emprego, conforme letra “i” do artigo 482 da CLT.