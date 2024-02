Abertas as inscrições para as Escolinhas de Esportes de Carapicuíba

Estão abertas as inscrições para diversas modalidades oferecidas pelas Escolinhas de Esportes da Prefeitura de Carapicuíba.

publicidade

As vagas são para crianças e jovens de 5 a 17 anos de idade e as aulas serão realizadas no Tancredão (R. Luanda – Vila Santa Lucia, Carapicuíba).

Os interessados devem realizar a inscrição no portal “Facilita Digital”, que se encontra dentro do site da Prefeitura.

publicidade

Ao acessar o site da prefeitura, arraste a barra de rolagem para baixo até encontrar o bloco de serviços, onde está o botão para o Facilita Digital.

Ao clicar, você será direcionado para a página de login. Caso seja o primeiro acesso, faça o cadastro preenchendo com seus dados pessoais: CPF, nome, e-mail e data de nascimento. Também é necessário criar uma senha. Depois clique no botão enviar.

Após isso, verifique o seu e-mail que haverá uma mensagem do Facilita Digital com um link para ser direcionado a página de login novamente, onde será possível acessar com os seus dados cadastrados. Ao entrar, clique no campo esporte, que está na parte inferior esquerda e atualize os seus dados pessoais e de endereço, que estão na parte superior da página. Depois vá em “Criar”, no canto superior direito.

publicidade

Na tela que será exibida, o munícipe pode escolher o local onde deseja fazer a atividade, qual modalidade deseja realizar e qual é a turma de sua preferência. O próximo passo é anexar os documentos necessários: RG, CPF, comprovante de residência de Carapicuíba, atestado médico e foto de perfil. Feito isso, é só enviar a solicitação de vaga.

Em caso de dúvidas, os telefones para contato são: (11) 4187-7000 ou (11) 4187-7261.

Confira as modalidades e horários disponíveis:

Karatê – Segunda e Quarta

publicidade

17 horas / 18 horas / 19 horas

A partir de 5 anos

Handebol – Terça e Quinta

9h30

publicidade

A partir de 10 anos

Capoeira – Terça e Quinta

15h30 / 18h30 / 19h30

A partir de 5 anos

Muay Thai – Terça e Quinta

publicidade

9h30 / 10h30 / 15h30

A partir de 5 anos