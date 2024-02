Leila Pereira revela expectativas do Palmeiras para a Arena Barueri: “Será uma das melhores do estado”

A presidente do Palmeiras, Leila Pereira, abordou a situação atual, os desafios e as expectativas que tem para a Arena Barueri, durante uma entrevista à Cazé TV. O espaço, que tem sido ‘palco’ dos jogos do Palmeiras nesta temporada, enfrentou um contratempo: pontos de alagamento no campo e arredores devido às fortes chuvas que atingiram a região.

publicidade

“Se não fosse o problema do Allianz Parque, que causa ao Palmeiras um prejuízo milionário, que a Real Arenas terá de arcar, a Arena Barueri estaria fechada para obras de infraestrutura e gramado, para evitar estas inundações, que não são de agora”, declarou Leila, que também é proprietária da empresa responsável pela administração da Arena.

Apesar do desafio, a presidente enfatizou a importância de ter a Arena Barueri como opção para os jogos do Palmeiras: “O torcedor tem de ficar muito satisfeito por termos Barueri para jogar. Se não tivesse Barueri, onde o Palmeiras jogaria? O Pacaembu está em obras, e teríamos de ir para o interior. Ainda bem que temos Barueri; se não fosse o problema gravíssimo no Allianz Parque, hoje Barueri estaria em reformas”.

publicidade

Ela também demonstrou confiança no futuro da arena, com a promessa de melhorias e a dedicação da equipe. “Não tenho dúvidas de que a Arena Barueri, daqui a um tempo, será uma das melhores arenas do estado de São Paulo”, frisou.