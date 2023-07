Ação em Osasco terá testes rápidos de hepatite B e C na próxima semana

A Secretaria de Saúde de Osasco promove entre os dias 24 e 28 de julho a campanha de testes rápidos de Hepatite B e C, e atualização vacinal contra Hepatite B e A. Ação será realizada em todas as Unidades Básicas de Saúde e CAIs da cidade e faz parte da programação da campanha “Julho Amarelo de Luta Contra as Hepatites Virais”.

As hepatites virais são um grave problema de saúde pública. Na maioria dos casos são assintomáticas. No Brasil, as mais comuns são causadas pelos vírus A, B e C. Existem ainda, com menor frequência, o vírus da hepatite D (mais comum na região Norte do país) e o vírus da hepatite E, que é menos frequente no Brasil, sendo encontrado com maior facilidade na África e na Ásia. As infecções causadas pelos vírus das hepatites B ou C frequentemente se tornam crônicas.

Dados da Organização Mundial da Saúde apontam que cerca de 240 milhões de pessoas são acometidas por infecção crônica do vírus B, responsável por 47% das mortes relacionadas às hepatites virais. Outras 150 milhões de pessoas têm infecção crônica pelo vírus C, responsável por 48% das mortes por infecções desses vírus.

O impacto dessas doenças acarreta aproximadamente 1,4 milhão de mortes anualmente no mundo inteiro, seja por infecção aguda, câncer hepático ou cirrose associada. A taxa de mortalidade pode ser comparada ao HIV e à tuberculose.

Serviço

Julho Amarelo

Data: 24 a 28/07

Local: UBSs e CAIs da cidade

Testes rápidos de Hepatite B e C e atualização vacinal contra Hepatite B e A