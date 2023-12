Acidente com carreta e engavetamento travam Rodoanel e Castello na manhã desta sexta

O trânsito nas principais rodovias da região ficou complicado, na manhã desta sexta-feira (1º), após acidentes, na altura de Carapicuíba e Barueri.

Em Carapicuíba, uma carreta carregada de madeira tombou no Rodoanel, por volta de 6h30. O acidente aconteceu na altura do Km 15, intersecção com a rodovia Castello Branco. Imagens exibidas no SBT mostraram a carga de madeira espalhada pela via. O motorista da carreta não se machucou.

Na rodovia Castello Branco, em Barueri, ao menos duas pessoas ficaram feridas após um engavetamento envolvendo vários veículos, próximo à saída para Alphaville. Equipes de resgate da CCR ViaOeste, concessionária que administra a rodovia, prestaram socorro às vítimas no local.

Os acidentes complicaram o trânsito na região durante toda a manhã.

Com informações do SBT