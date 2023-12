Shows gratuitos na Fábrica de Cultura de Osasco celebram os 50 anos do Hip Hop neste domingo

A Fábrica de Cultura de Osasco, no Rochdale, está com uma programação especial neste fim de semana para celebrar a diversidade da música urbana e os 50 anos do Hip Hop. Neste domingo (3), o espaço receberá o “Sankofa Urban Groove Festival”, com shows gratuitos de diversos artistas.

Se apresentarão a partir das 14h: Magos D’Oeste, Negard MC, NegroUniversal, Perrela, Myakoma e Afreekassia. Também haverá shows de Ajuliacosta, Zudizilla e Marina Peralta. O evento segue até às 22h e terá intérpretes de Libras.

Além disso, a equipe de biblioteca da Fábrica de Cultura Osasco organiza no dia 13, quarta-feira, um sarau para encerrar as atividades do ano. Com microfone aberto, os participantes poderão se apresentar e recitar trechos dos livros favoritos que pegaram emprestado no espaço. A atividade começa às 14h30.

A Fábrica de Cultura de Osasco estará fechada a partir do dia 23 de dezembro devido ao recesso de fim de ano. As atividades retornam no dia 4 de janeiro de 2024.