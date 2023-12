Centro de Atenção à Terceira Idade de Osasco completa 23 anos com baile de máscaras

Centro de Atenção à Terceira Idade de Osasco completa 23 anos com...

Os conviventes do Centro de Atenção à Terceira Idade da Prefeitura de Osasco participaram de um baile de máscaras especial, na quarta-feira (29), para comemorar os 23 anos de existência da unidade.

publicidade

O evento, organizado pelos idosos com apoio da Secretaria de Assistência Social, reuniu mais de 150 idosos e contou com as tradicionais marchinhas de carnaval e hits dos tempos da brilhantina (décadas de 50 a 70) e, ainda, corte de bolo de aniversário, lanches, e muita animação.

“Festejamos com muita alegria o aniversário desse importante espaço de convivência que tanto contribui no processo de envelhecimento saudável, autonomia e sociabilidade dos nossos idosos”, comentou o secretário José Carlos Vido, que estava acompanhado do adjunto, Daniel Matias.