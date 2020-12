Um acidente envolvendo uma carreta na altura de Osasco causou congestionamento no trânsito no trecho Oeste do Rodoanel na manhã desta segunda-feira (7). Quatro pessoas ficaram levemente feridas.

publicidade

A carreta tombou e bateu em dois carros por volta das 3h30, na pista interna do Rodoanel, sentido Castello Branco. Não houve queda de carga, mas foi jogada serragem na pista.