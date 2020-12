“Deu tudo certo”: Fátima Bernardes pode ter alta hoje após cirurgia

“Deu certo! As boas energias e orações deram certo. Se tudo permanecer bem, amanhã estaremos em casa. Gratidão”. Com essa mensagem nas redes sociais, neste domingo (6), o deputado federal Túlio Gadelha (PDT-PE) tranquilizou os fãs sobre o estado de saúde da namorada, a apresentadora Fátima Bernardes.

Ela foi submetida a uma cirurgia para a retirada de um câncer no útero. O procedimento foi durante a tarde e, segundo a TV Globo, a equipe médica que cuida de Fátima Bernardes informou que correu tudo bem.

Ela anunciou na quarta-feira (2) que foi diagnosticada com câncer no útero e se afastaria do “Encontro” para cuidar da saúde. “Logo, logo estarei de volta”, declarou.

