Senai e Prefeitura de Carapicuíba abrem 40 vagas em curso gratuito de técnicas para pintura predial

Em parceria com o Senai, a Prefeitura de Carapicuíba abre nesta quinta e sexta-feira, dias 9 e 10 de maio, inscrições para 40 vagas no curso gratuito de técnicas para pintura predial. Podem participar pessoas com 18 anos ou mais e que tenham o ensino fundamental completo.

São oferecidas 20 vagas para o período matutino e as outras 20 vagas para o período vespertino. As aulas têm início previsto para terça-feira (14), e serão realizadas no Polo da Univesp, localizado dentro do Plaza Shopping.

Os interessados devem se inscrever nos horários de 10h e 14h, no Ganha Tempo (Estrada Ernestina Vieira, 149). É necessário levar documentos originais e cópias do RG, CPF, comprovante de endereço e comprovante de escolaridade.