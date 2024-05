Uma van perdeu o freio, colidiu com um veículo e chocou-se com o muro de uma residência, invadindo o imóvel, na manhã desta quarta-feira (8), no Engenho Novo, Barueri.

O acidente aconteceu na rua Carajás. Segundo a Secretaria de Mobilidade Urbana de Barueri, a van estava estacionada na rua São Francisco, onde perdeu o freio e desceu desgovernada.

Não houve feridos. Os agentes da Semurb estão no local para sinalizar o trânsito até que os veículos sejam retirados.