Praça da Cidadania de Itapevi abre inscrições para cursos de qualificação

A Praça da Cidadania de Itapevi está com inscrições abertas para 265 vagas em seus cursos de qualificação profissional. As aulas serão realizadas ainda neste mês, em parceria com o Centro Paula Souza e o Senac-SP.

As oportunidades disponíveis com o Senac-SP abrangem as áreas de Administração e Empreendedorismo, além de Moda e Arte. Para essas vagas, as inscrições prosseguem até o dia 15 de maio.

Já as aulas oferecidas pelo Centro Paula Souza contemplam as áreas de Beleza e Bem-Estar, Moda e Arte, Gastronomia, Administração e Empreendedorismo, Informática e Construção Civil. O cadastro para essas vagas deve ser realizado até o dia 17 de maio.

Interessados em aproveitar essas oportunidades gratuitas de qualificação profissional devem obter mais informações e se inscrever no link http://tinyurl.com/3fn739ac.