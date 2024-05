“Larguei de mão”, diz Luan Santana ao revelar motivo de vender mansão de R$ 50 milhões em Alphaville

O cantor Luan Santana abriu o coração e explicou o real motivo de ter colocado à venda uma mansão luxuosa em Alphaville, bairro nobre entre Barueri e Santana de Parnaíba. O imóvel estava avaliado em quase R$ 50 milhões e foi colocado à venda em 2021, um ano após ter sido adquirido pelo artista.

Em entrevista ao Leo Dias, o cantor contou que se cobrava muito com relação aos bens materiais. “Tinha essa cobrança: preciso ter uma casa enorme, o melhor carro. Só que comecei a não me sentir à vontade na casa que comprei. Comprei uma casa enorme no Alphaville, que tinha patrona cara em cada lugar na sala, e eu ficava numa agonia, tinha que sentar nas poltronas e aproveitar tudo”, afirmou.

Com mais de 2 mil metros quadrados, a antiga mansão de Luan em Alphaville tinha cinco quartos, cozinha, hall de entrada, piscina espelhada, spa com sauna, além de uma garagem com mais de 300 metros quadrados, com capacidade para 20 carros.

“Não tem nada de errado você querer ter coisas caríssimas e viver no luxo, mas eu não me sinto em casa, não me sinto à vontade nem conectado com o Luan de antes. “Descobri isso há uns tempos aí”, continuou. “Sou um cara feliz assim. Moro numa casa menor hoje, mais simples. Larguei mão de uma casa de 50 paus [milhões]. Eu não ficava com vontade, não estava aproveitando e entrei numa pira e falei: quero ter um outro estilo de vida. Entendi quem eu sou. E estou melhor assim”, completou.

Também ao Leo Dias, Luan Santana revelou que deve subir ao altar com Jade Magalhães em breve. O casal, que rompeu após um noivado de 12 anos, assumiu a reconciliação publicamente há pouco tempo e, agora, segue mais apaixonado do que nunca.