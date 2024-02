Após rumores, Luan Santana confirma reconciliação com Jade Magalhães: “Sou melhor com ela”

Após rumores, Luan Santana confirma reconciliação com Jade Magalhães: “Sou melhor com...

O cantor Luan Santana confirmou a reconciliação com a influenciadora Jade Magalhães e se declarou publicamente à amada, na tarde desta quarta-feira (28). A informação vem após rumores e flagras do casal no aeroporto após viagem romântica.

“Eu disse que a legenda seria só uma frase. Que ninguém precisava saber demais de nós, dessa vez… Que o que a gente sente é nosso, e bastava ser ‘publicado’ ao pé do ouvido. Mas eu acho que o mundo precisa da nossa história. As pessoas precisam daquilo que a gente inspira. Eu te conheci dançando, eu te namorei caminhando, te imaginei de noiva, voando. Mas eu te perdi, caindo […]”, escreveu Luan, em uma publicação no Instagram.

O artista dono do hit “Morena”, continuou: “Ela também se desmontou. Mas foi juntando as peças do quebra-cabeça da vida, e se construiu de novo. Focou nas amizades, focou no trabalho, cresceu, se encontrou, se valorizou, se deu poder, se iluminou e aí sim, a luz agora era só dela. Ela sabia o queria e eu também. Ela sempre soube o que queria. E eu também”.

“Porque sempre foi ela…Ela e sua calma, sua força, sua bondade, sua doçura. Sempre foi ela, sempre será ela, porque eu sou melhor com ela, e ela é mais completa comigo. Ga, eu te amo. que bom que ficou tudo bem”, completou o artista de 32 anos.

Eles tiveram um relacionamento de 12 anos e terminaram o noivado em 2020. Luan e Jade ficaram separados por 4 anos. Santana chegou a namorar outra pessoa, Izabela Cunha, com quem também noivou, mas o relacionamento terminou em maio do ano passado.

A reconciliação foi motivo de festa entre fãs, seguidores e amigos do casal, que deixaram diversos comentários na postagem: “Sejam muito felizes”, escreveu um internauta. “Quanto amor nas palavras, sei que foi de coração”, disse outro. “Que deus abençoe vocês”, comentou outro.

