Circuito Sesc de Artes leva programação cultural a Itapevi, Jandira e Santana de Parnaíba

O Circuito Sesc de Artes desembarca em Itapevi, Jandira e Santana de Parnaíba neste final de semana, trazendo uma programação repleta de atrações culturais gratuitas para toda a família.

publicidade

Em Itapevi, a ação será no próximo sábado (11), das 16h às 20h, no Parque da Cidade de Itapevi, localizado na Rua Samuel da Rocha Galvão, 200, no bairro Cidade da Saude. As atrações incluem apresentações musicais com Samba de Agbara e DJ Carlu, espetáculo circense “Futebol das Palhaças” da Cia. Asfalto de Poesia, contação de histórias com o Grupo de Artes DyroáBayá, além de oficinas de artes visuais e tecnologias com os coletivos Katurama e Sucata Quântica.

No domingo (12), é a vez de Jandira receber o Circuito Sesc de Artes, na Praça Anielo Gragnano, no centro da cidade, das 14h às 18h. A programação contará com música, circo, literatura e oficinas de artes visuais, com as mesmas atrações oferecidas em Itapevi.

publicidade

Também no domingo, das 14h às 18h, Santana de Parnaíba sediará o evento no Parque Municipal do Parque Santana, localizado na Rua Sd. Paulo Sérgio Romão, 423. A programação inclui apresentações de DJ K-mina, o espetáculo teatral “Músicas em Pararatimbum” com Os Geraldos, a performance de dança “Boogie-se!” pelo Coletivo Elektras Boogie, contação de histórias pelo Coletivo Cafuzas, sessão de cinema com “Silhuetas Animadas” de Leila Monségur, e oficina de serigrafia pelo Quiosco Cultural.

O Circuito Sesc de Artes é uma iniciativa que leva atrações artísticas e culturais gratuitas para diferentes regiões, democratizando o acesso à cultura e promovendo a integração entre as comunidades.