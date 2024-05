Carapicuíba terá drive-thru no sábado (11) para arrecadar donativos ao RS

A Prefeitura de Carapicuíba promove neste sábado (11) um Drive-Thru Solidário para arrecadar mantimentos que serão destinados às vítimas dos desastres no Rio Grande do Sul. A ação será realizada das 10h às 17h, no estacionamento do Centro Administrativo.

Poderão ser doados diversos itens, tais como: alimentos não perecíveis, água, produtos de limpeza, higiene pessoal, ração para animais, roupas e cobertores.

Além disso, a cidade está com quatro pontos de arrecadação a partir desta quarta, e que funcionarão de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. Confira os locais:

Centro Administrativo

Rua Joaquim das Neves, 211 – Centro / Drive Thru no sábado;

Estacionamento do Parque do Planalto

Rua Serra dos Cristais, S/N – Vila Dirce

Ginásio Tancredão

Avenida Inocêncio Seráfico, 2005

Calçadão