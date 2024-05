Osasco e Carapicuíba recebem ações de conscientização no trânsito nos terminais EMTU no mês de maio

Osasco e Carapicuíba recebem ações de conscientização no trânsito nos terminais EMTU...

A Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos de São Paulo (EMTU) promoverá diversas ações nos terminais metropolitanos da Grande São Paulo durante o mês de maio, incluindo Carapicuíba e Osasco, para conscientizar a população sobre a importância da prevenção de acidentes de trânsito, em alusão ao Maio Amarelo.

publicidade

Em Carapicuíba, as mobilizações socioeducativas acontecerão nos dias 16 e 20 de maio, das 10h às 14h, no Terminal Carapicuíba, localizado na Rua Diógenes Ribeiro de Lima, 53.

Já em Osasco, a ação será realizada no dia 30 de maio, das 9h às 13h, no Terminal Luís Bortolosso, situado na Praça dos Emancipadores, s/n.

publicidade

Nessas ações itinerantes, especialistas orientarão motoristas e passageiros com dicas de comportamentos responsáveis no trânsito, realizarão palestras, esquetes teatrais e apresentação de vídeos educativos. Haverá também aferição de pressão arterial e testes de glicemia, reforçando a importância da saúde para a prevenção de acidentes.

A EMTU está promovendo essas mobilizações em parceria com o SEST SENAT (Serviço Social do Transporte e o Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte), Escola Grau Técnico, Proz Educação, Prefeitura de Diadema e a Cia Sopa de Comédia.

O Maio Amarelo é um movimento internacional de conscientização para redução de acidentes de trânsito. No Brasil, em sua 10ª edição, a campanha tem como objetivo sensibilizar a sociedade para a adoção de comportamentos mais seguros nas vias.