Palmeiras joga na Arena Barueri neste domingo pelo Brasileirão

Neste domingo (12), o Palmeiras enfrentará o Athletico-PR às 16h, na Arena Barueri, devido à agenda de shows no Allianz Parque.

A alteração de palco ocorre em função da apresentação do cantor Louis Tomlinson, marcada para o dia 11 de maio no estádio do Verdão.

Os ingressos para a partida já estão disponíveis para venda no site oficial do Palmeiras, onde os torcedores podem adquirir seus bilhetes de forma segura e prática.

Apesar de jogar fora de seus domínios tradicionais, o Palmeiras espera contar com o apoio de sua fiel torcida na Arena Barueri contra o atual líder da tabela de classificação. O time alviverde, o 6º colocado, busca mais três pontos importantes na jornada em direção aos seus objetivos na temporada.