Pastor é criticado após dizer durante o culto que beijou a filha na boca

O pastor Lucinho Barreto, da igreja evangélica Batista da Lagoinha de Belo Horizonte (MG), disse durante uma pregação que beijou a boca da filha quando ela era menor de idade. As declarações foram feitas durante um culto exclusivo para homens.

publicidade

O relato gerou polêmica. Um vídeo que circula nas redes sociais mostra Lucinho relembrando a situação ao público, que reage com risos e aplausos. “Eu peguei minha filha um dia, dei um beijo nela, falei que amava ela. Ela passava e eu falava ‘nossa que mulherão, ai se eu te pego’. Ela falava assim: ‘credo pai, você já é da mamãe’”, contou o pastor.

“Aí, dava beijo nela. Um dia, ela distraída, eu dei um beijo na boca dela. E ela perguntou assim: que isso pai? Eu falei assim, que quando encontrar o seu namorado, vou dizer ‘você é o segundo, eu já beijei”, completou Lucinho Barreto.

publicidade

Com a repercussão do relato, a filha do pastor Lucinho, Emily Barreto, se pronunciou dizendo que a fala do pai foi retirada do contexto. Ela afirma que o “pai nunca fez nada com ela” e que “sempre foi um exemplo de uma figura paterna maravilhosa”.

Nos comentários dos vídeos, internautas criticaram as falas de Lucinho e as classificaram como “infelizes” e “desnecessárias”. “Fiquei assustada ao ouvir as palavras saírem da boca dele”, relatou uma mulher. “Ficou ridículo para um pastor falar uma besteira dessa. Muito estranho”, disse outro.

“Dei um beijo inocente”

Na manhã desta sexta-feira (3), Lucinho gravou um vídeo no qual pede “perdão” pelas declarações polêmicas. Ele explica que estava falando a cerca de mil homens sobre “a necessidade de levantar a autoestima dos filhos” e que deu “beijo inocente” em Emily.

publicidade

“Fiz um comentário brincalhão, quem me conhece sabe como eu sou. Mas estão tirando do contexto. O que eu quis dizer é que dei um beijo inocente, um beijo puro na minha filha com o intuito de levantar a autoestima dela. Não foi nada além disso. Odeio tudo o que tem a ver com pedofilia, abuso infantil. Criança não namora”, declarou o pastor evangélico, na publicação feita no Instagram.

“A única coisa que eu quis dizer é que meus pais têm que amar, cuidar, beijar e abraçar nossos filhos e dizer o quanto são maravilhosos. O resultado deu certo, minha filha é uma mulher maravilhosa, me deu um netinho lindo”, continuou Lucinho, que pediu orações por sua família. “Estamos em paz”, finalizou.