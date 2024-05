Itapevi abre centenas de vagas de emprego a partir de segunda-feira (6)

A Prefeitura de Itapevi está oferecendo, a partir desta segunda-feira (6), 729 vagas de emprego em diversas áreas, como logística, telemarketing, comércio e serviços. O destaque são as 150 oportunidades para operadores de telemarketing ativo.

Os interessados devem comparecer pessoalmente ao Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT), localizado no novo Resolve Fácil, portando documento de identificação com foto e CPF. As exigências de escolaridade variam de acordo com cada função, desde ensino fundamental incompleto até curso superior.

Algumas vagas não exigem experiência prévia. No local, os candidatos receberão informações detalhadas sobre requisitos, salários, jornadas de trabalho, localização e benefícios oferecidos pelas empresas contratantes.

Além de operador de telemarketing, outras oportunidades em destaque incluem 106 vagas para auxiliar de linha de produção, 100 para atendente de telemarketing e 77 para auxiliar de limpeza. Das 28 funções disponíveis, 12 aceitam pessoas com deficiência (PCDs).

Os interessados também podem consultar as vagas por meio do aplicativo “Sine Fácil”, disponível para Android e iOS. Em caso de dúvidas, há um número de telefone (11) 4143-9200 para obter mais informações.