Basket Osasco arranca vitória em casa diante do Blumenau no Brasileirão de Basquete

Basket Osasco arranca vitória em casa diante do Blumenau no Brasileirão de...

O Basket Osasco arrancou uma importante vitória em casa na noite desta quarta-feira, no confronto contra o Blumenau pelo Campeonato Brasileiro. Diante de sua torcida no Ginásio Geodésico, o time osasquense superou os catarinenses em um duelo emocionante que foi decidido na prorrogação, com o placar final de 86 a 84.

A partida teve um equilíbrio impressionante, com os dois lados alternando a liderança ao longo de toda a disputa. Após 40 minutos de muita intensidade, o confronto estava empatado e a decisão foi para o tempo extra. Na prorrogação, o Osasco soube se impor e arrancou a vitória diante de sua torcida.

Os destaques individuais da partida foram Léo Bispo, do Blumenau, e Tom, do Osasco, que dividiram a honraria de maiores pontuadores, com 18 pontos cada um. Pelo lado visitante, outros três jogadores atingiram a casa dos dois dígitos: Alexei (16 pontos), Lucas Lima (15 pontos) e Wes (11 pontos).

Com esse resultado, o Osasco mantém sua excelente campanha no Brasileirão, somando mais uma vitória importante em seu ginásio. A equipe agora se prepara para o próximo compromisso, que será no dia 10 de maio, às 19h30, em Brusque, contra o time da casa.