Na Justiça de Barueri, advogado cobra R$ 51 milhões de Pablo Marçal após coach fazer desafio milionário

Um advogado entrou com uma ação judicial cobrando mais de R$ 51 milhões do coach e pré-candidato à Prefeitura de São Paulo Pablo Marçal, que prometeu um milhão de dólares a quem encontrasse algum processo movido por ele. A ação foi protocolada na 2ª Vara Cível de Barueri no dia 23 de abril.

Marçal lançou o desafio durante uma entrevista ao programa “Pânico”, da Jovem Pan, em março. “Vamos fazer um desafio valendo US$ 1 milhão. Acha aí meu CPF e vê se eu processei alguém por conta de qualquer coisa… […] Meu amigo, ache um processo. Ache eu processando uma única pessoa”, disse o empresário, na ocasião.

“Tenho mais de 50 CNPJ, pode pegar, não existe processo. Rapaz, não tem como, eu que governo essa budega, não aceito processar, não mexo com gente otária. A gente prospera tanto que não precisa ficar olhando para o lado, para gente otária”, completou Marçal, durante o programa.

O advogado César Crisóstomo, do Ceará, disse que ouviu a entrevista enquanto dirigia seu carro pelas ruas de Fortaleza e ficou curioso. Ele, então, passou a procurar e encontrou ao menos 10 processos movidos por Pablo Marçal nos últimos anos. A maioria dos processos são da época em que o empresário concorreu nas eleições de 2022, dentre eles, ações movidas contra veículos de comunicação. O advogado também listou um habeas corpus e um criminal, relacionado ao jovem que morreu durante uma maratona ligada ao coach, em Alphaville.

Na ação protocolada em Barueri, o advogado cearense cobra R$ 51.846 milhões do empresário. A quantia corresponde a cerca de US$ 1 milhão por processo encontrado. Crisóstomo afirmou que tentou contato com Marçal, mas não obteve retorno. “A única vez que responderam foi que iriam repassar ao jurídico”, declarou ao portal “O Globo”.

“O único jeito foi mover uma ação, para ver se o judiciário irá obrigar a pagar. Não tenho nada contra ele. […] Mas se ele teve uma promessa, em rede nacional, para qualquer pessoa ouvir, como eu fui o primeiro na Justiça, eu quero que ele cumpra, só isso”, completou o advogado.

O que diz Marçal

Nesta quinta-feira (2), o pré-candidato a prefeito da capital paulista pelo PRTB (Partido Renovador Trabalhista Brasileiro) comentou pela primeira vez sobre o processo durante uma palestra. “O cara fica cinco anos na faculdade de direito para fazer uma atrocidade dessa”, disse o coach em um trecho publicado nos Stories do Instagram.

“[O advogado] Pediu [o valor milionário] porque achou um processo meu. O processo: CNPJ de campanha eleitoral. Não me deixaram entrar no debate e eu fui pedir o direito de ir pelo povo. O que acontece? O cara entrou na Justiça pedindo R$ 50 milhões para mim. Eu falo ‘mano’, o que um cara desse o que ele faz na vida? É o ápice do fracassado”, teria relatado também durante a palestra, segundo o portal “Terra”.

Ainda segundo a matéria, a juíza Daniela Nudeliman Guiguet Leal, da 2ª Vara Cível de Barueri, estabeleceu o envio do caso a Santana de Parnaíba, cidade vizinha e onde mora Pablo Marçal. A magistrada solicitou também que o autor da ação prove a necessidade de Justiça gratuita.

Marçal foi procurado pela imprensa, mas não se pronunciou sobre o caso até o momento.