Barueri abre inscrições online para castração gratuita na próxima quarta-feira

Na próxima quarta-feira (8), a partir das 8h, a Prefeitura de Barueri abrirá as inscrições para a castração gratuita de cães e gatos. O processo de agendamento será exclusivamente online, através do Portal Pet, e se estenderá até que sejam preenchidas as 250 vagas disponíveis, divididas entre 140 para cães e 110 para gatos. Essa iniciativa é promovida pela Secretaria de Recursos Naturais e Meio Ambiente (Sema).

Condições para inscrição

Os tutores interessados em agendar a castração de seus pets precisarão possuir o Registro Geral Animal (RGA), obrigatório para animais residentes em Barueri, além do número do CPF e um endereço de e-mail válido. Os animais devem estar dentro da faixa etária de 7 meses a 7 anos para serem esterilizados.

Durante o processo de agendamento, os tutores serão informados sobre o dia, horário e local da castração de seus pets, e deverão seguir atentamente as instruções de jejum e outras orientações pré-operatórias para garantir o sucesso do procedimento. Uma ficha deverá ser preenchida, impressa e apresentada no momento da cirurgia, e o animal precisa estar em boas condições de saúde para ser atendido.

Outras orientações

A presença de apenas uma pessoa maior de 18 anos por pet será permitida no local de recebimento dos animais cadastrados, com capacidade de contê-los. Caso o tutor tenha mais de um pet, será necessário solicitar ajuda de outra pessoa maior de idade, capaz de auxiliar no manejo dos animais. É importante que a pessoa acompanhante tenha conhecimento do histórico de saúde e de vida do pet para responder possíveis dúvidas dos veterinários.

Menores de 18 anos não poderão permanecer no recinto durante o atendimento. Os gatos deverão ser transportados em caixas adequadas ao seu tamanho, enquanto os cães deverão estar de coleira e focinheira, conduzidos por guia.