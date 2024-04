Em Alphaville, ex-BBB Beatriz visita mansão de Carlinhos Maia: “parece que estou sonhando”

A ex-BBB Beatriz Reis, de 23 anos, foi conhecer a mansão do influenciador digital Carlinhos Maia, dentro de um condomínio de luxo em Alphaville, bairro nobre entre Barueri e Santana de Parnaíba, na noite deste domingo (21), e causou. A atriz e vendedora visitou cada cantinho do imóvel luxuoso e ficou impressionada com os detalhes, flores, closet, cadeira estilizada e outros itens.

Beatriz se sentiu tão à vontade que abriu a geladeira, pegou suco, brincou com os cocos e abacaxis enquanto conversava sobre a experiência do Big Brother Brasil, a vida e as expectativas para o futuro. “Parece um sonho, parece que estou sonhando, é o Brasil do Brasil!”

De forma bem humorada, Carlinhos revelou ter gostado da energia de Bia: “você é uma estranha, diferente. Sei lá. Tem uma energia muito massa, me assusta um pouco. Tem a energia de quem é famosa há muito tempo. Parece que nasceu pra isso”.

“A sensação que eu tive é ver a sua vibração, que por mais que você se importe com os outros, está sempre em você. Vacilava por pensar sempre em você, mas é bom porque quando se pensa muito no outro você só se lasca”, completou o influenciador.

Ele também apresentou à moça sua Lamborghini, deixando-a ainda mais impressionada. Bia foi convidada a ir embora já tarde da noite, quando Carlinhos disse estar cansado. Para fechar o encontro, Bia tentou reproduzir o meme de derrubar famosos no chão, mas não conseguiu. Carlinhos correu e pediu que chamassem os seguranças.

No final do dia, Carlinhos disse que torce muito pela ex-BBB. “A família dela é muito simples e ela também. Ela quer muito, mas não tem malícia. Seria muito bom que cuidassem dela com carinho, porque se não cuidar, vão enrolar muito ela. É uma pessoa que espero que cuidem bem e que façam realmente ganhar dinheiro porque tem gente que merece mesmo”, finalizou.